ألمانيا وبريطانيا تدعوان إلى وقف فوري لإطلاق النار بغزة وفتح المزيد من المعابر

طالبت بيربوك الحكومة الإسرائيلية بفتح المزيد من المعابر بشكل عاجل إلى غزة بهدف توصيل المساعدات الإنسانية، وضمان وصول الغذاء إلى حيث تكون هناك حاجة إليه، قائلة: "إنها مسؤوليتهم".

أكدت ألمانيا وبريطانيا الخميس على الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة مع استمرار تدهور الوضع الإنساني في القطاع؛ وذلك في مؤتمر صحفي مشترك بين وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ونظيرها البريطاني ديفيد كاميرون، في العاصمة برلين.

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وقالت وزيرة الخارجية الألمانية: "أرسلنا نداءً عاجلا اليوم باسم المملكة المتحدة وألمانيا، يقول إننا بحاجة ماسة إلى الاتفاق على وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية".

وشددت على ضرورة "تحقيق انفراجة في المفاوضات".

كما دعا الوزيران إسرائيل إلى فتح المزيد من المعابر الحدودية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، التي تشتد الحاجة إليها، إلى غزة.

وطالبت بيربوك الحكومة الإسرائيلية بفتح المزيد من المعابر بشكل عاجل إلى غزة بهدف توصيل المساعدات الإنسانية، وضمان وصول الغذاء إلى حيث تكون هناك حاجة إليه، قائلة: "إنها مسؤوليتهم".

وشددت على" ضرورة رؤية المزيد من الفرص في ما يتعلق بالمعابر ودخول المزيد من أنواع المساعدات، وارتفاع عدد الشاحنات".

بدوره، أكد وزير الخارجية البريطاني أن "المحادثات الدبلوماسية يجب أن تركز على كيفية وقف القتال بغزة".

وأضاف "نريد أن يحدث هذا التوقف الآن بالتزامن مع صفقة الرهائن المطروحة الآن على الطاولة".

وشدد كاميرون، على "ضرورة قبول حركة حماس هذه الصفقة وإطلاق سراح الرهائن".

وقال "نحن بحاجة لرؤية المزيد من موظفي الأمم المتحدة الذين يحملون تأشيرات دخول داخل غزة حتى يتمكنوا من نقل المساعدات".

وشدد كاميرون، أنه على "الإسرائيليين أن يفهموا حقًا أن الوضع في غزة على وشك أن يصبح يائسًا بسبب انتشار الأمراض والمجاعة، وبالتالي فإن الوقت حان لبذل المزيد من الجهد".