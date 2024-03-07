الحرب على غزة تدخل شهرها السادس: معارك واشتباكات ونسف مربعات سكنية

تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية التصدي للقوات الإسرائيلية على مختلف محاور التوغل، التي تشهدها معارك ضارية واشتباكات عنيفة، أوقت قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي خاصة خلال المعارك بجنوب غزة.

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الخميس، الشهر السادس، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي ارتكاب المجازر بحق المدنيين، ونسف المربعات السكنية، وإجبار الفلسطينيين على النزوح الداخلي في القطاع ومنع عنهم المساعدات الإغاثية والإنسانية، حيث بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة.

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وتتكثف الدعوات الدولية لإيصال المساعدات الغذائية للقطاع بشكل أكبر. وقال الاتحاد الأوروبي إنه يعمل على فتح ممر إغاثة محتمل عبر جزيرة قبرص.

يأتي ذلك، فيما شن الطيران الإسرائيلي مع دخول الحرب يومها الـ 153 غارات على أنحاء قطاع غزة، حيث جددت القوات الإسرائيلية استهداف تجمعات سكان ينتظرون المساعدات الإنسانية.

وطالت الغارات حي الجنينة شرقي رفح جنوبي القطاع، ومنازل في مخيم النصيرات ودير البلح، في وقت جددت المدفعية الإسرائيلية قصف المربعات السكنية والمناطق المأهولة ومحيط مراكز الإيواء.

وأسفر القصف والغارات عن سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة ضحايا الحرب إلى 30717 شهيدا و72156 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

إلى ذلك، تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية التصدي للقوات الإسرائيلية على مختلف محاور التوغل، التي تشهدها معارك ضارية واشتباكات عنيفة، أوقت قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي خاصة خلال المعارك بجنوب غزة.