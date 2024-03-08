الأمم المتحدة: الأطفال في غزة يموتون من الجوع

صرّح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، أن الوضع في غزة يجب أن يبقينا مستيقظين في الليل، في إشارة منه لخطورة الوضع في القطاع.

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، مساء أمس الخميس، إن الوضع في غزة يجب أن يبقينا مستيقظين في الليل.

وأشار غريفيث في منشور عبر "إكس"، إلى خطورة الوضع في غزة مع دخول الهجمات الإسرائيلية على القطاع شهرها السادس.

وذكر غريفيث، أن أكثر من نصف مليون شخص في غزة على حافة المجاعة. وقال إن "الأطفال يموتون من الجوع".

وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية سمحت فقط بدخول نصف بعثات المساعدات، البالغ عددها 224 مهمة، إلى قطاع غزة، في شباط/ فبراير الماضي، فضلا عن إعاقة عمليات توزيع المساعدات.

ودعا المسؤول الأممي، إلى وقف إطلاق النار والامتثال لقواعد الحرب، وقيام الأمم المتحدة بواجبها في إنقاذ الأرواح.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "الإبادة الجماعية".