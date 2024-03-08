الحرب على غزة: قصف متواصل وجوع يهدد مئات آلاف المحاصرين

دخلت الحرب الإسرائيلية على غزة، اليوم الجمعة، يومها الـ154 وسط مواصلة الاحتلال غارات جوية وقصف مدفعي وأحزمة نارية، واقتراف مجازر ضد المدنيين، وارتكاب جرائم مروعة في مناطق التوغل، في ظل وضع إنساني كارثي ونزوح أكثر 90% من الأهالي.

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ154 من الحرب على غزة، قصفه الجوي والمدفعي على مختلف المناطق في قطاع غزة، في وقت يهدد الجوع مئات آلاف المحاصرين شمالي غزة.

وعلى صعيد العمليات العسكرية، تواصل المقاومة تصديها لجيش الاحتلال وتخوض معارك ضارية ضد قواته في محاور عدة بينها جحر الديك وخان يونس، في حين أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مقتل عشرات الضباط الكبار منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وعلى صعيد التطورات السياسية، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن الجيش سيواصل عملياته ضد كل مواقع حركة حماس في قطاع غزة، بما فيها رفح التي وصفها بالمعقل الأخير لحماس.

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