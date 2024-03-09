الحرب على غزة: الاحتلال يستهدف برج المصري السكني وسط رفح وغارات متفرقة على القطاع

قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية والغربية من مدينة خان يونس، جنوب القطاع، فيما شن طيران الاحتلال غارات على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

أصيب واستشهد عدد من الفلسطينيين، فجر اليوم السبت، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف برجا سكنيا في رفح، جنوب قطاع غزة.

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وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن طائرات الاحتلال استهدفت برج المصري السكني، وسط مدينة رفح، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.

كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية والغربية من مدينة خان يونس، جنوب القطاع، فيما شن طيران الاحتلال غارات على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي، مخلفا أكثر من 30878 شهيدا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، و72298 إصابة، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.