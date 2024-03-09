الصليب الأحمر: "الحرب على غزة حطمت المعاني الإنسانية المشتركة"

"يجب على إسرائيل باعتبارها القوة المحتلة أن تلبي الاحتياجات الأساسية للسكان، أو أن تسهل توصيل المساعدات الإنسانية بشكل آمن وبدون عوائق".

وصفت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش، الحرب على قطاع غزة بأنها "حطمت كل معاني الإنسانية المشتركة".

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وقالت، في بيان، اليوم السبت، إنه بعد خمسة أشهر من الحرب "يتدهور الوضع في قطاع غزة كل ساعة، ولا يوجد مكان آمن للذهاب إليه".

وأضافت: "هذه الحرب الوحشية كسرت كل إحساس بالإنسانية المشتركة".

كما وشددت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، على أن "إسرائيل باعتبارها القوة المحتلة يجب عليها أن تلبي الاحتياجات الأساسية للسكان، أو أن تسهل توصيل المساعدات الإنسانية بشكل آمن وبدون عوائق".

ورأت رئيسة اللجنة أن "تدفقًا منتظمًا وكبيرًا للمساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات ليس سوى جزء من الحل" في غزة، داعية الأطراف إلى "القيام بعملياتهم العسكرية بشكل يتجنب المدنيين العالقين في وسط كل هذا" ويحترم القانون الإنساني الدولي، لافتة إلى أنه "هذا هو الخط الفاصل بين الإنسانية والهمجية".