المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: 90%؜ من مواطني القطاع أصبحوا نازحين

"الخسائر المباشرة بسبب العدوان الصهيوني حتى اللحظة أكثر من 30 مليار دولار؛ الأضرار تشمل مساكن ومنشآت وبنى تحتية من شبكات طرق وكهرباء ومياه وصرف صحي، و80% من المنازل في محافظة غزة وشمال غزة باتت غير صالحة للسكن"...

أصدر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، عصر اليوم السبت، بيانا قال فيه إن "عدد ضحايا العدوان الصهيوني من الشهداء والجرحى والمفقودين حتى الآن نحو 110 آلاف، و90%؜ من مواطني القطاع أصبحوا نازحين".

وأضاف المكتب أن "الخسائر المباشرة بسبب العدوان الصهيوني حتى اللحظة أكثر من 30 مليار دولار؛ الأضرار تشمل مساكن ومنشآت وبنى تحتية من شبكات طرق وكهرباء ومياه وصرف صحي، و80% من المنازل في محافظة غزة وشمال غزة باتت غير صالحة للسكن".

وقال رئيس المكتب الإعلامي إن "قطاع غزة يعيش حرب تجويع إسرائيلية، و120 ألف أسرة تعاني من مجاعة حقيقية في شمال القطاع، ولم تدخل مساعدات والاحتلال تعمد ذلك في إطار سياسة التطهير العرقي".

وبخصوص المساعدات الإنسانية قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن "المساعدات التي أنزلت جوا لا تكفي، والاحتلال يعوق إدخال المساعدات ويجب تفعيل عمل معابر قطاع غزة، والاحتلال تعمد حرب التجويع كجزء من حربه الشاملة على القطاع، ومع نذر المجاعة شمالي قطاع غزة فإن أي جهد يمكن أن يسد رمق الناس".