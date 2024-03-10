الحرب على غزة: شهداء وجرحى وقصف مكثف للقطاع

واصلت المدفعية الإسرائيلية قصفها على مدن وبلدات في مختلف أنحاء القطاع الشمالية والوسطى والجنوبية، وذلك مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ 156، حيث استهدف القصف المربعات السكنية ومراكز الإيواء والتجمعات للحصول على المساعدات الإنسانية.

استشهد العشرات وأصيب المئات بجروح متفاوتة، الأحد، وذلك جراء القصف المكثف للطيران الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، الذي شهد قصفا عنيفا، جوا وبرا، وسلسلة أحزمة نارية من قبل الطائرات الحربية.

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وارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 30960 شهيدا، و72524 مصابا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا زال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وواصلت المدفعية الإسرائيلية قصفها على مدن وبلدات في مختلف أنحاء القطاع الشمالية والوسطى والجنوبية، وذلك مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ 156، حيث استهدف القصف المربعات السكنية ومراكز الإيواء والتجمعات للحصول على المساعدات الإنسانية.

وتواصلت المعارك الضارية والاشتباكات بين فصائل المقاوم الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي في محاور التوغل، خاصة في خانيونس وجنوبي القطاع، حيث تم تنفيذ هجمات عدة على جنود وآليات إسرائيلية في مختلف مناطق القطاع.

وعلى الصعيد الإنساني، واصلت إسرائيل سياسة التجويع بحق الفلسطينيين في القطاع، وأفادت وزارة الصحة في غزة، بارتفاع حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف في قطاع غزة إلى 25، مبينة أن الحصيلة المعلنة تعكس ما يصل إلى المستشفيات فقط.