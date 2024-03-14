الحرب على غزة: شهداء وإصابات باستهداف جديد لمنتظري المساعدات

دخلت الأزمة الإنسانية مرحلة جديد القطاع المحاصر مع تمادي الجيش الإسرائيلي في سياسة التجويع بحق الفلسطينيين، حيث بات السكان ولا سيما في محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة.

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الخميس، يومها الـ 160، حيث استشهد وأصيب العشرات في استهداف جديد للجيش الإسرائيلي لمنتظري المساعدات الإنسانية جنوبي غزة.

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وواصل الطيران الإسرائيلي غاراته على مناطق متفرقة من القطاع، فيما كثفت المدفعية الإسرائيلية قصف المربعات السكنية والمناطق المأهولة ومحيط مركز الإيواء، في خانيونس، وجباليا، والنصيرات، وبيت حنون.

ودخلت الأزمة الإنسانية مرحلة جديد القطاع المحاصر مع تمادي الجيش الإسرائيلي في سياسة التجويع بحق الفلسطينيين، حيث بات السكان ولا سيما في محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة.

ويعاني آلاف الأطفال شمال القطاع مضاعفات خطيرة، نتيجة عدم توفر أنواع الحليب والغذاء الخاص بهم، حيث استشهد 27 طفلا، نتيجة سوء التغذية، وعدم توفر أي نوع من حليب الأطفال، جراء منع إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية.

وارتكب الجيش الإسرائيلي خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 مجازر ضد العائلات في القطاع راح ضحيتها 88 شهيداً و135 إصابة، ليرتفع مجمل ضحايا العدوان منذ بدء الحرب إلى 31272 شهيدا و73024 إصابة، بحسب معطيات وزارة الصحة بغزة.