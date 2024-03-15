الحرب على غزة: 100 شهيد و200 مصاب في مجزرة بحقّ مُنتظري مساعدات عند دوار الكويت

تركّز المقاتلات الإسرائيلية غاراتها على مدينة خانيونس في جنوب القطاع، ومدينة دير البلح ومخيم النصيرات ومخيم البريج في وسطه؛ كما جدّدت المدفعية الإسرائيلية قصف المربعات والأحياء السكنية، وتدمير البنى التحتية.

في اليوم الخامس من رمضان، دخلت الحرب على غزة، اليوم الجمعة، يومها الـ161، حيث واصل الطيران الإسرائيلي غاراته على مناطق متفرقة من القطاع، موقعا عشرات شهداء ومئات الجرحى خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكّد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم، "ارتفاع حصيلة مجزرة دوار الكويتي إلى مئة شهيد و200 مصاب".

وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على غزة، أمس، إلى 31341 شهيدا و73134 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بحسب بيان لوزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس.

وأعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، مساء أمس، استشهاد وإصابة عشرات المدنيين العزّل ممّن كانوا ينتظرون مساعدات إنسانية بمدينة غزة، جراء قصف إسرائيلي وإطلاق نار من طائرات حربية ومسيّرة، مؤكّدة أن الجرحى يفترشون الأرض في مجمع الشفاء الطبي والطواقم الطبية عاجزة عن التعامل مع حجم ونوعية الإصابات.

وتركّز المقاتلات الإسرائيلية غاراتها على مدينة خانيونس في جنوب القطاع، ومدينة دير البلح ومخيم النصيرات ومخيم البريج في وسطه؛ كما جدّدت المدفعية الإسرائيلية قصف المربعات والأحياء السكنية، وتدمير البنى التحتية.

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