أمير قطر وعباس يبحثان العدوان الإسرائيلي المتواصل وإيصال المساعدات لغزة

شدد الطرفان على مواصلة العمل من أجل إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية برا وبحرا وجوا، وتسليمها إلى مستحقيها ومواصلة العمل على منع التهجير.

بحث الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في محادثة هاتفية بينهما السبت، العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة والقدس والضفة المحتلتين.

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وتطرق الطرفان إلى وجوب العمل من أجل وقف العدوان على الفلسطينيين في غزة والضفة والقدس، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع ووقف جميع الأعمال الأحادية في الضفة والقدس وأهمية وصول المصلين إلى المسجد الأقصى.

وشددا على مواصلة العمل من أجل إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية برا وبحرا وجوا، وتسليمها إلى مستحقيها ومواصلة العمل على منع التهجير.

يأتي ذلك فيما يقيّد الاحتلال إدخال المساعدات إلى غزة، ما أدى إلى شح في إمدادات الغذاء والدواء والوقود وحدوث مجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ومسنين في القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني بينهم نحو مليوني نازح جراء الحرب.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، بحسب بيانات فلسطينية وأممية؛ ما أدى إلى مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".