إصابات بمواجهات واعتقالات واشتباكات بالضفة

تركزت الاقتحامات والاشتباكات في محافظات، جنين، وطولكرم، وقلقيلة، ونابلس، وسلفيت، ورام الله والبيرة، والخليل، وبيت لحم، خلالها تم اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة (Getty Images)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الأحد، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها اعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما دارت اشتباكات واندلعت مواجهات في بعض البلدات والمخيمات بالضفة، أسفرت عن إصابات.

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وبحسب المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى، فإن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة والضلوع في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وتركزت الاقتحامات والاشتباكات في محافظات، جنين، وطولكرم، وقلقيلة، ونابلس، وسلفيت، ورام الله والبيرة، والخليل، وبيت لحم، خلالها تم اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واعتقلت قوات الاحتلال شابين بينهما جريح من بلدة يعبد قضاء جنين، وآخر من قرية العرقة.

واقتحمت قوات الاحتلال البلدة واعتقلت الشابين حسن نور أبو شمله، والجريح عامر بعجاوي بعد مداهمة منزلي ذويهما.

وفي قرية العرقة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد مراد صالح يحيى بعد مداهمة منزل ذوية.

واقتحمت قوة من جيش الاحتلال المنطقة الغربية لمدينة نابلس، وداهمت محيط بلدة تل، وشنت عمليات تمشيط في أراض زراعية في البلدة، فيما اندلعت اشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال خلال اقتحام نابلس.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 فلسطينيين من عائلة واحدة، بعد الاعتداء عليهم في البلدة القديمة بالمدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال سفيان أبو حتة ونجله واثنين من أبنائه بعد الاعتداء عليهم في حارة السلايمة بالبلدة القديمة في نابلس.

ومن محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ايهم خليل صبارنة من بيت أمر، والطبيب مؤمن مسك نجل الشهيد رائد مسك عقب اقتحام منزله في مدينة الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدتي عنبتا وكفر اللبد شرق طولكرم، وسط اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز والرصاص الحي باتجاه الشبان، ما أدى لإصابة شابين بشظايا الرصاص.

وفي محافظة قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون، وجابت شوارع البلدة، واعتقلت القوات الفتى أحمد نمر من بلدة لمدور جنوب قلقيلية، بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد بكر الدماسيس ومصطفى محمد الدماميس بعد اقتحام منزليهما في بلدة حوسان ببيت لحم.

وفي سلفيت اقتحمت قوة من جيش الاحتلال بلدة مردة، وجابت شوارع البلدة، كما اقتحمت القوات بلدة الرام شمال القدس المحتلة، وبلدة سنجل قرب رام الله، ولم يبلغ عن اعتقالات أو إصابات.