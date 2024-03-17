مسؤول صيني: حماس جزء من نسيج فلسطين نحرص على العلاقة معها

هنية يجتمع بمسؤول رفيع في وزارة الخارجية الصينية، الذي يؤكد، بدوره، على "على العلاقة الوثيقة والتاريخية بين الجانبين، ويقول إن حركة حماس "جزء من النسيج الوطني الفلسطيني". وأشار إلى "حرص الصين على العلاقة معها".

أكد سفير إدارة غرب آسيا وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الصينية، وانغ كهجيان، الأحد، خلال زيارة أجراها لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، أن الحركة "جزء من نسيج فلسطين" وبلاده تحرص على العلاقة معها.

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جاء ذلك خلال استقبال هنية السفير كهجيان، بحضور السفير الصيني لدى قطر، تساو شياولين، بحسب بيان للحركة. وبحسب البيان، "بحث الطرفان التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالأوضاع في قطاع غزة وسبل وقف الحرب وإيصال المساعدات العاجلة خاصة في ظل ما يجري من قتل وتجويع ومجازر ومحاولة خلق الفوضى".

وذكر البيان أن السفير الصيني أكد "على العلاقة الوثيقة والتاريخية بين البلدين، ومواقف الصين الثابتة تجاه القضية الفلسطينية ووقوفها إلى جانب المطالب العادلة للشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة".

وشدد على "ضرورة وقف هذه الحرب وإنهاء ما يتعرض له الفلسطينيون من قتل، وتوفير احتياجاتهم الإنسانية". وقال المسؤول الصيني إن حركة حماس "جزء من النسيج الوطني الفلسطيني". وأشار إلى "حرص الصين على العلاقة معها".

من جانبه، شدد هنية، على ضرورة سرعة وقف العدوان والمجازر، وانسحاب الجيش الإسرائيلي وإعادة النازحين، وتوفير متطلبات الإيواء والإعمار، وتحقيق الأهداف والتطلعات السياسية بإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وحق العودة وتقرير المصير.

كما عبّر عن "اعتزازه بالعلاقة الوثيقة التي تربط الشعبين الصديقين الفلسطيني والصيني"، وأشاد بالدور الذي تقوم به بكين في مجلس الأمن والأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، وكذلك "إرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة"، وفق البيان.