7630 معتقلا بالضفة منذ "طوفان الأقصى"

تركزت عمليات الاعتقال في محافظة الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات قلقيلية، بيت لحم، جنين، طولكرم، رام الله، والقدس، بحسب بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأحد، 25 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم سيدة من سكان غزة، وطفل، وجريح، بالإضافة إلى أسرى سابقين.

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وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات قلقيلية، بيت لحم، جنين، طولكرم، رام الله، والقدس، بحسب بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

إلى جانب ذلك، تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.

وفي إطار حملات الاعتقال المتصاعدة في الضفة، بعد السابع من أكتوبر، والتي استهدفت من خلالها كافة الفئات، ولم تستثن الجرحى والمرضى وكان من بينهم مصابون بالسرطان، أقدمت قوات الاحتلال يوم أمس على اعتقال سيدة من سكان غزة مصابة بالسرطان، وذلك أثناء توجهها للعلاج في مدينة القدس لإتمام علاجها.

وبلغت حصيلة الاعتقالات منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أكثر من 7630، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

يذكر أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.