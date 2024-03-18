مواجهات واعتقالات بالضفة واشتباكات بالخليل وطوباس

تركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الإثنين، عددا من الفلسطينيين خلال عملية دهم وتفتيش في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، حيث اقتحمت القوات خلالها العديد من المنازل وسط مواجهات في عدة محاور، فيما دارت اشتباكات مسلحة في الخليل ومخيم طوباس، تم خلالها استهداف قوات الاحتلال بعبوات ناسفة.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

ونفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات استهدفت دعاة وخطباء مساجد في الخليل، وطالت الاعتقالات الشيخ بلال عمر البدارين إمام وخطيب مسجد الأنصار، والشيخ مصطفى العنيد خطيب وإمام مسجد السموع الكبير بعد مداهمة منزليهما في بلدة السموع جنوب الخليل.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب رأفت قفيشة من داخل منزله بمنطقة مفرق الصاحب بمدينة الخليل.

وأطلق مقاومون النار على آلية لجيش الاحتلال في منطقة تل الرميدة بمدينة الخليل، بينما تم استهداف قوات الاحتلال بعبوات محلية الصنع في محيط مخيم الفارعة جنوب طوباس.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في مخيم الدهيشة طالت 10 فلسطينيين، منهم الأسيرة المحررة في صفقة التبادل الأخيرة روضة أبو عجمية بعد اقتحام منزلها.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين عرفات جمال رمضان ونصر الدين خلدون عصيدة، وذلك بعد اقتحام منزليهما في بلدة تل قضاء نابلس.

ومن محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال عبدالله حسن حمدان ومؤمن نزال بعد اقتحام منزليهما في بلدة عارورة، فيما اعتقلت محمد هاشم صبحة من بلدة عتيل قضاء طولكرم، ومحمود شافعي من مدينة طولكرم.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة عارورة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الجريح نور علي شريتح من منزله في بلدة المزرعة الغربية قضاء رام الله.