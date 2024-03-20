الحرب على غزة: شهداء وجرحى وحصار متواصل لمجمع الشفاء

استمر الجيش الإسرائيلي باستهداف الفلسطينيين أثناء توجههم لاستقبال المساعدات الإنسانية، حيث استشهد وأصيب العشرات بعد قصف القوات الإسرائيلية للجان عشائرية تؤمن توزيع المساعدات بدوار الكويت.

يواصل الجيش الإسرائيلي حصاره واقتحامه لمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة لليوم الثالث على التوالي، ونفذ الطيران الإسرائيلي، الأربعاء، مع دخول الحرب على غزة، يومها اليوم الـ 166، سلسلة غارات على مناطق متفرقة بالقطاع، أوقعت عشرات الجرحى ومئات الجرحى.

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واستشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين جميعهم من المدنيين، في غارات إسرائيلية استهدفت منازل في مخيمي البريج والنصيرات وسط القطاع، كما استشهد العشرات وأصيب آخرون في قصف للمدفعية الإسرائيلية لمنطقة السدرة بحي الدرج.

وقصفت الطائرات الإسرائيلية بشكل مكثف مربعات سكنية ومناطق مأهولة في عدة مناطق في مخيم جباليا، وبلدة بيت لاهيا، وسمع أصوات إطلاق نار كثيف مع تواصل القصف المدفعي في محيط مجمع الشفاء وحي الرمال، والمناطق الشمالية من مدينة غزة.

يأتي ذلك، في وقت استمر الجيش الإسرائيلي باستهداف الفلسطينيين أثناء توجههم لاستقبال المساعدات الإنسانية، حيث استشهد وأصيب العشرات بعد قصف القوات الإسرائيلية للجان عشائرية تؤمن توزيع المساعدات بدوار الكويت.

وارتكب الجيش الإسرائيلي 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 93 شهيدا و142 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك ارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية إلى 31819 شهيدا، و73934 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بحسب ما أفادت وزارة الصحة بغزة.