غزة: أكثر من 100 شهيد بصفوف العاملين بتقديم المساعدات الإنسانية

قال المكتب الحكومي إن الاحتلال يهدف من وراء عمليات القتل والمجازر بحق الباحثين والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية إلى تكريس سياسة التجويع وتعميق المجاعة بشكل أوسع، رغم تحذيرات المنظمات والمؤسسات الدولية من التداعيات الخطيرة لذلك.

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 8 مجازر خلفت أكثر من 100 شهيد وإصابة العشرات ضد الباحثين والعاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية خلال أسبوع واحد، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان له، اليوم الأربعاء.

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وقال المكتب الحكومي إن الاحتلال يهدف من وراء عمليات القتل والمجازر بحق الباحثين والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية إلى تكريس سياسة التجويع وتعميق المجاعة بشكل أوسع، رغم تحذيرات المنظمات والمؤسسات الدولية من التداعيات الخطيرة لذلك.

وأكد المكتب الحكومي في بيانه أن الاحتلال يهدف كذلك إلى محاولات لنشر الفوضى والفلتان الأمني والفراغ الإداري في قطاع غزة، غير أن ذلك فشل فشلاً ذريعا بالتزامن مع حالة الإدراك والوعي الشعبي لمخططات الاحتلال.

وأعرب المكتب الحكومي عن أشد عبارات الاستنكار والإدانة للإرهاب الإسرائيلي ولجرائمه المستمرة ولحرب الإبادة الجماعية التي يشنها ضد المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة.

وأدان بأشد العبارات الاصطفاف الأميركي وبعض دول الغرب إلى جانب الاحتلال في هذه الحرب والانخراط فيها.

وحمل المكتب الحكومي الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي والاحتلال نفسه المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة بحق الباحثين عن الغذاء والعاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية.

وطالب في بيانه المنظمات والهيئات الدولية ودول العالم الحر إلى إدانة جرائم الاحتلال المتتالية، كما وطالبهم بممارسة الضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية، ووقف حرب التجويع، ووقف المجازر بحق الشعب الفلسطيني والمدنيين والأطفال والنساء.