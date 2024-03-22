اليوم الـ168 للحرب على غزة: الاحتلال يواصل عملياته في مجمع الشفاء وشهداء وجرحى برفح

استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين في مدينة رفح من جراء القصف الإسرائيلي، وجيش الاحتلال يواصل عملياته في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

أسفر القصف الإسرائيلي، الليلة الماضية، عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين في مدينة رفح، بجنوبي قطاع غزة، في وقت تواصل قوات من جيش الاحتلال عملياتها في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، وسط نفي حركة حماس اعتقال أي من قادتها في المجمع.

ميدانيا، استمر مقاتلو فصائل المقاومة الفلسطينية استهداف قوات جيش الاحتلال في محيط مجمع الشفاء ومحاور أخرى في القطاع، في حين تعالت التحذيرات الدولية من عواقب اجتياح إسرائيلي محتمل لرفح.

سياسيا، يصوّت مجلس الأمن، اليوم الجمعة، على مشروع أميركي لـ"وقف النار فورا" في قطاع غزة.

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