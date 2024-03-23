الحرب في يومها الـ169: شهداء في رفح وتواصل التنكيل والجرائم بمجمع الشفاء الطبي

استشهد خمسة فلسطينيين، بينهم أطفال، وأصيب آخرون، فجر اليوم السبت، في غارة نفذتها مقاتلات الاحتلال على شمال مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

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وبحسب مصادر محلية استهدفت طائرات الاحتلال منزلاً مكونًا من طابقين في منطقة ميراج شمال مدينة رفح، ما أسفر عن استشهاد خمسة أشخاص، في تقديرات غير نهائية، وإصابة آخرين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من تشرين أول/ اكتوبر الماضي، ما أدى لارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 32 ألف شهيد وحصيلة الجرحى إلى أكثر من 74 ألف منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وذلك في حصيلة غير نهائية حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات.

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