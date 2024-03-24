الحرب على غزة: رفح تحت القصف وحصار مجمع الشفاء يتواصل

شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق متفرقة في القطاع، تركزت الغارات على محافظة خانيونس ووسط القطاع، فيما جددت المدفعية الإسرائيلية نسف المنازل والمربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء ما أوقع عشرات الشهداء ومئات الجرحى.

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الأحد، يومها الـ170، حيث كثف الجيش الإسرائيلي من غاراته وقصفه مناطق متفرقة في رفح، فيما واصل حصاره لمجمع الشفاء والمحيطة به لليوم السابع.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وشن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق متفرقة في القطاع، تركزت الغارات على محافظة خانيونس ووسط القطاع، فيما جددت المدفعية الإسرائيلية نسف المنازل والمربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء ما أوقع عشرات الشهداء ومئات الجرحى.

وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 32,142 شهيدا و74,412 مصابا، وذلك بعد ارتكاب الاحتلال 7 مجازر راح ضحيتها 72 شهيدا و114 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وشهدت العديد من محاور التوغل معارك ضارية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي، وشهد محيط مستشفى ناصر بمدينة خانيونس جنوبي القطاع، اشتباكات مع المقاومة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي من الكتيبة 932 في معارك شمالي قطاع غزة، حيث قتل الجندي في الاشتباكات بمحيط مجمع الشفاء الطبي.