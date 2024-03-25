غوتيريش: 171 من موظفي الأونروا قتلوا بالحرب على غزة

أضاف غوتيريش خلال مؤتمر صحافي أقيم صباح اليوم الإثنين في العاصمة الأردنية عمان: " يجب علينا أن نسعى للمحافظة على الخدمات التي تقدمها الأونروا وتعزيز عملها واستمرارها، وعلينا أن نسعى للحفاظ على خدماتها".

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن وكالة الأونروا تلتزم بمبادئ الأمم المتحدة في جميع خطواتها، وتقوم بعمل استثنائي في خدمة اللاجئين الفلسطينيين.

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وأضاف غوتيريش خلال مؤتمر صحافي أقيم صباح اليوم الإثنين في العاصمة الأردنية عمان: "يجب علينا أن نسعى للمحافظة على الخدمات التي تقدمها الأونروا وتعزيز عملها واستمرارها، وعلينا أن نسعى للحفاظ على خدماتها".

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة: "نكرم 171 من موظفينا الذين قتلوا في غزة، وهو العدد الأكبر من القتلى في تاريخ الأمم المتحدة"، مؤكدا أن الطريقة الوحيدة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة هي إيقاف إطلاق النار.

وجدد غوتيريش مطالبته بوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا أن هناك إجماع دولي على أن الاجتياح البري لرفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية، معربا عن أسفه للوقف تمويل الأونروا، مؤكدا التزام الأمم المتحدة بدعمها وزيادة فعاليتها.

وأوضح أن الأمم المتحدة نبذل جهودا لمواجهة المشكلات والتحديات التي تواجهها الأونروا والمضي في الاتجاه الصحيح، قائلا إن هناك "بعض الدول أوقفت تمويلها لوكالة الأونروا وأخرى تراجعت عن ذلك، ودول أخرى تنتظر نتائج تحقيقاتنا".