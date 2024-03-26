الحرب على غزة: غارات مكثفة على الشمال وشهداء بقصف على رفح

وسع الجيش الإسرائيلي حربه ضد القطاع الصحي والمستشفيات في القطاع، حيث تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية استهداف القوات الإسرائيلية في محيط مجمع الشفاء الطبي، بينما تنكل القوات بالمرضى والجرحى والكوادر الطبية داخل المستشفى.

كثف الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، قصفه المدفعي والجوي لمناطق مختلفة في قطاع غزة، وذلك مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ 172، ما أوقع عشرات الشهداء ومئات الجرحى خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وتجدد القصف الإسرائيلي وإطلاق النار على مناطق شمال القطاع، واستهدف القصف مدينة بيت حانون، ومنطقة بيت لاهيا، فيما شنت الطائرات الإسرائيلية غارات على مدينة دير البلح، وقصفت منزلا لعائلة الحميدي في منطقة بركة الوز بمخيم المغازي وسط القطاع.

وشن الطيران الإسرائيلي غارات على مدينة رفح، حيث استشهد أكثر من 15 فلسطينيا بينهم 4 أطفال إثر غارة على منزل يؤوي نازحين، كما قصفت الطائرات الإسرائيلية منزلا قرب ملعب النجوم بمنطقة مصبح شمال رفح، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.

ووسع الجيش الإسرائيلي حربه ضد القطاع الصحي والمستشفيات في القطاع، حيث تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية استهداف القوات الإسرائيلية في محيط مجمع الشفاء الطبي، بينما تنكل القوات بالمرضى والجرحى والكوادر الطبية داخل المستشفى.