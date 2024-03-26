حماس: ردَّ الاحتلال "لم يستجب لأيٍّ من المطالب الأساسيّة"

هاجمت الحركة، إسرائيل، وشدّدت على أن "ردها لم يستجب لأي من المطالب الأساسية لشعبنا ومقاومتنا (المتمثّل) بوقف إطلاق النار الشامل، والانسحاب من القطاع، وعودة النازحين، وتبادل حقيقي للأسرى".

أعلنت حركة "حماس"، مساء الإثنين، أنها أبلغت الوسطاء بتمسّكها بموفقها التي قدّمته في 14 آذار/ مارس، الجاري والمتمثل بوقف إطلاق نار شامل، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، وعودة النازحين إلى مناطقهم، وتبادل حقيقي للأسرى.

وقالت في بيان: "أبلغنا الإخوة الوسطاء قبل قليل، أن الحركة متمسّكة بموقفها ورؤيتها التي قدَّمتها يوم 14 مارس الجاري".

وهاجمت الحركة، إسرائيل، وشدّدت على أن "ردها لم يستجب لأي من المطالب الأساسية لشعبنا ومقاومتنا (المتمثّل) بوقف إطلاق النار الشامل، والانسحاب من القطاع، وعودة النازحين، وتبادل حقيقي للأسرى".

وجدّدت الحركة "التأكيد على أن (رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين) نتنياهو وحكومته المتطرّفة، يتحملون المسؤولية كاملة عن إفشال كل جهود التفاوض، وعرقلة التوصل لاتفاق حتى الآن".

وخلال الأيام الماضية، شهدت الدوحة جولات من المفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس، بوساطة قطر ومصر ومشاركة الولايات المتحدة، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وصفقة تبادل أسرى.

وتحتجز إسرائيل في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و100 أسير.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة المستمرة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل، للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".