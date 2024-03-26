هنية في إيران: الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه العسكرية والإستراتيجية وهو في عزلة سياسية

هنية: "الكيان الصهيوني فشل في تحقيق أي من أهدافه العسكرية أو الإستراتيجية" بعد نحو ستة أشهر من الحرب، مضيفا "نمر بمرحلة تاريخية وبمنعطف مصيري في سياق الصراع التاريخي مع الكيان في معركة طوفان الأقصى".

قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، اليوم الثلاثاء في طهران إن تبني القرار الأول لمجلس الأمن الدولي الذي يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة يظهر "العزلة السياسية غير المسبوقة" لإسرائيل.

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وقال هنية عقب اجتماعه مع وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إنه "رغم أن هذا القرار جاء متأخرا وربما هناك بعض الفراغات التي تحتاج إلى أن تمتلئ إلا أن القرار بحد ذاته يؤشر إلى أن الاحتلال إسرائيلي يعيش في عزلة سياسية غير مسبوقة".

وتأتي زيارة هنية غداة صدور أول قرار عن مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة خلال شهر رمضان.

وذكر هنية أمام الصحافيين أن هذا التصويت يظهر "أن الولايات المتحدة الأميركية غير قادرة على أن تفرض إرادتها على الأسرة الدولية".

وتابع أن "الكيان الصهيوني فشل في تحقيق أي من أهدافه العسكرية أو الإستراتيجية" بعد نحو ستة أشهر من الحرب، مضيفا "نمر بمرحلة تاريخية وبمنعطف مصيري في سياق الصراع التاريخي مع الكيان في معركة طوفان الأقصى".

وأوضح أن "المعركة دخلت شهرها السادس، بينما الشعب الفلسطيني والمقاومة صامدان أمام الإبادة الجماعية والتطهير العرقي".

ولم يدل وزير الخارجية الإيراني الذي كان يقف إلى جانبه بأي تصريح.

ورحّبت طهران بـ"خطوة إيجابية لكن غير كافية" داعية إلى "عمل فعّال لتنفيذ القرار والتوصّل إلى وقف كامل ودائم لهجمات الكيان الصهيوني المعتدي على قطاع غزة والضفة الغربية".

وتعود آخر زيارة لهنية إلى طهران إلى مطلع تشرين الثاني/نوفمبر حين التقى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي.