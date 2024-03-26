وسط مواجهات واشتباكات: اعتقالات وإصابات في الضفة

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، حيث دارت اشتباكات مسلحة في عدة بلدات ومخيمات أوقعت إصابات بصفوف الفلسطينيين.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

واقتحمت قوات الاحتلال، بلدة دورا قضاء الخليل، وداهمت العديد من منازل الفلسطينيين واعتقلت 3 شبان.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل الفلسطينيين في دورا، ونفذت عمليات تفتيش وتخريب واعتداء، واعتقلت ثلاثة شبان، عرف منهم الشاب عايش أحمد عوض،

ومن محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين لؤي تركمان وحمزة سمودي خلال الاقتحام المستمر لمدينة جنين.

واعتقلت قوات الاحتلال الشيخ جمال داغر من بلدة مزارع النوباني قضاء رام الله، كما اعتقلت قوات الاحتلال الفتى محمد أمجد طقاطقة من بلدة بيت فجار قضاء بيت لحم.

ونفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في مخيم الجلزون شمال رام الله، عرف منهم: سعيد نخلة، وياسر بطبنجي، وخالد الغزاوي، وحمدان الغزاوي، ومحمد الغزاوي، ومهند أحمد غوانمة، ونصار الطيراوي، والحاج أبو رمزي عياش، وثائر وجدي صافي ومحمد فادي زيد.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة وسط اندلاع مواجهات واشتباكات، وفجرت القوات مركبة في بلدة المزارع وعارورة جنوب خط نابلس رام الله.

وأعلن الهلال الأحمر إصابة شاب برصاص حي بالقدم جراء إطلاق نار من قوات الاحتلال.