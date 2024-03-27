إصابات واعتقالات ومواجهات واشتباكات خلال اقتحام الضفة

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات وتفتيشات في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، وسط مواجهات وإلقاء عبوات ناسفة واشتباكات أسفرت عن شهيد وإصابات.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

في محافظة جنين، استشهد الشاب أيمن عزوقة (19 عاما)، متأثرا بجراح خطيرة أصيب بها برصاص قوات الاحتلال، في حي المراح، قرب مدينة جنين.

وأصيب 4 شبان بالرصاص، بعد منتصف الليلة، بينها إصابة وصفت بالخطيرة، في بلدة قباطية، خلال اقتحام قوات الاحتلال، البلدة وسط اندلاع مواجهات، وتدمير للبنية التحتية، بحسب ما أفاد الهلال الأحمر.

وفجرت قوات الاحتلال مركبة في محيط مستشفى الرازي في حي المراح، واعتقلت 3 شبان من داخلها قبيل عملية التفجير، وعرف من بينهم، أسيد عباس، وضياء عباس من سكان بلدة الزبابدة، بينما أوقف العديد من الفلسطينيين وأجرى تحقيقات ميدانية معهم واعتدى عليهم بالضرب المبرح قبل أن يفرج عنهم.

وواصلت جرافات الاحتلال تدميرها للشوارع والبنية التحية في حي الجابريات، وفي أطراف مخيم جنين، وسط اندلاع مواجهات وسماع صوت انفجارات.

وتصدت المقاومة لقوات الاحتلال واستهدفتها بعدة عبوات وأعيرة نارية.

وشهدت مدينة ومخيم جنين وعدة أحياء قريبة من المخيم، اقتحاما من قوات الاحتلال، التي نشرت قناصتها في عدة أحياء وبنايات سكنية.

وفي محافظة نابلس، أفاد الهلال الأحمر، بأن شابة أصيبت بالرصاص الحي بالكتف أثناء تواجدها في منزلها، إثر إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي خلال اقتحماها لقرية برقة، وجرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

واقتحمت قوات الاحتلال برقة من عدة مداخل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وفي محافظة سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال، بلدتي كفر الديك، وبروقين غرب سلفيت، واستولت على كاميرات مراقبة.

واقتحمت قوات الاحتلال البلدتين وأطلقت القنابل المضيئة والصوتية، وداهمت عدة منازل ومحال تجارية واقعة على الشارع الرئيسي وفتشتها واستولت على تسجيلات الكاميرات.

وطالت اعتقالات قوات الاحتلال كل من: عبد العزيز خمايسة بعد اقتحام منزله في بلدة اليامون، وطاهر علان بعد اقتحام منطله في منطقة الجداول ببيت لحم، وعاصم حسن عصيدة خلال اقتحام بلدة تل غربي نابلس، والشاب نعمان الرجبي في المنطقة الجنوبية بالخليل.