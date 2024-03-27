الحرب على غزة: شهداء بغارات على رفح واقتحام مجمع ناصر الطبي

يواصل الجيش الإسرائيلي حصاره وعدوانه على مجمع الشفاء الطبي لليوم العاشر، وعلى مستشفى الأمل ومستشفى ناصر لليوم الرابع على التوالي، وذلك في إطار استهدافه للمستشفيات في القطاع.

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الأربعاء، يومها الـ 173، وسط غارات على مناطق متفرقة بالقطاع وقصف مناطق مأهولة أوقع عشرات الشهداء ومئات الجرحى خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي سياسة التجويع التي ينتهجها بحق الفلسطينيين واستهداف المستشفيات بالقطاع.

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ويواصل الجيش الإسرائيلي حصاره وعدوانه على مجمع الشفاء الطبي لليوم العاشر، وعلى مستشفى الأمل ومستشفى ناصر لليوم الرابع على التوالي، وذلك في إطار استهدافه للمستشفيات في القطاع.

واقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي مجمع ناصر الطبي غربي خانيونس، واعتقلت عددا من الكوادر الطبية، والنازحين، فيما أطلقت القوات النار على شبان نازحين بعد أن أمرتهم بإخلاء المجمع الطبي.

يأتي ذلك، فيما تواصلت المعارك على عدة محاور وخاصة في منطقة خانيونس، فيما دارت اشتباكات ضارية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش شرقي البريج، وكذلك بمحيط مجمع الشفاء الذي يشهد اشتباكات متقطعة.

وشن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على رفح أوقعت عشرات الشهداء والجرحى، واستهدفت الغارات منزلا لعائلة الحمايدة في حي الشابورة، ومنزلا لعائلة ضهير في حي خربة العدس، فيما جددت المدفعية الإسرائيلية نسف المنازل وقصف المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء.

وارتكب الجيش الإسرائيلي 8 مجازر في الـ24 ساعة الماضية أسفرت عن 81 شهيدا و93 إصابة، لترتفع حصيلة الشهداء إلى 32,414 والجرحى إلى 74,787، وفق الحصيلة اليومية الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة الصحة في قطاع غزة.