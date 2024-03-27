"الأونروا": لدينا ما يكفي من التمويل لغاية نهاية أيار

قال لازاريني لوكالة "كيستون-أيه تي إس" الإخبارية السويسرية، الثلاثاء، إن "الوضع بات اليوم أقل خطورة".

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، لوسائل إعلام سويسرية الثلاثاء، أن لدى الوكالة ما يكفي من التمويل لتواصل عملياتها حتى نهاية أيار/ مايو على أقل تقدير.

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وتعاني "أونروا" المسؤولة عن تنسيق جميع المساعدات إلى غزة تقريبا من أزمة منذ زعمت واتهمت إسرائيل حوالي عشرة من موظفيها البالغ عددهم 13 ألفا في غزة بالمشاركة في عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ودفع الأمر العديد من الدول المانحة، بما فيها الولايات المتحدة، لوقف تمويل الوكالة فجأة، ما يمثّل تهديدا لجهودها الرامية لإيصال المساعدات الضرورية لغزة، في موازاة تحذير الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة.

وحذّر لازاريني الشهر الماضي من أن أزمة التمويل كبيرة إلى درجة أن المنظمة قد لا تتمكن من مواصلة أنشطتها بعد آذار/ مارس، لكن بعدما استأنفت دول عدة أو زادت تمويلها مؤخرا، بما فيها إسبانيا وكندا وأستراليا، قال لازاريني لوكالة "كيستون-أيه تي إس" الإخبارية السويسرية، الثلاثاء، إن "الوضع بات اليوم أقل خطورة".

وتدارك "لكننا ما زلنا نتعامل مع الوضع على أساس كل شهر على حدة"، مؤكدا أن الوكالة بات الآن لديها ما يكفي من "التمويل حتى نهاية أيار/ مايو".

وجاءت زيارة لازاريني إلى جنيف لتقديم إيجاز للجنة الشؤون الخارجية التابعة للبرلمان السويسري عن الوضع الإنساني في غزة، وللرد على الأسئلة المتعلّقة بالاتهامات الإسرائيلية لموظفي "أونروا"، وفق بيان مقتضب للجنة.

ويأمل المفوض السويسري في إقناع بلاده بالسير على خُطا البلدان التي استأنفت تمويل "أونروا".

وأواخر كانون الثاني/ يناير، أبدت سويسرا التي خصصت في السنوات الأخيرة نحو 20 مليون فرنك سويسري (23 مليون دولار) سنويا للأونروا، شكوكا في إمكان تقديم دفعة عام 2024، بعد المزاعم الإسرائيلية ضد الوكالة.

وأطلقت الأمم المتحدة تحقيقا داخليا ومستقلا، علما أن إسرائيل لم تقدم إليها أية أدلة لدعم الاتهامات بحق موظفيها.

واتّهم لازاريني إسرائيل بالسعي لتدمير "أونروا" التي توظف حوالي 30 ألف شخص في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسورية، حيث يقدمون الرعاية الصحية والتعليم، وغير ذلك من الخدمات الأساسية.

ومُنع هو نفسه من دخول غزة الأسبوع الماضي، وقال نهاية الأسبوع إن إسرائيل منعت الوكالة نهائيا من إيصال المساعدات إلى شمال غزة، حيث يزداد خطر المجاعة.