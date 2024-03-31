اللجان العشائرية والشعبية في شمال غزة تعلن وقف تأمين المساعدات: 70 من أبنائنا استشهدوا خلال ذلك

طالبت اللجان الشعبية والعشائرية، "بعودة عمل الأونروا والصليب الأحمر وبرنامج الغذاء العالمي"؛ كما طالبت الأمم المتحدة، "ببرنامج إغاثي متكامل من حيث النوع والكمّ، يغطّي احتياجات الأُسر".

أعلنت اللجان الشعبية والعشائرية في شمال قطاع غزة، اليوم الأحد، الذي يشهد شبه مجاعة، وقف تأمينها للمساعدات، مؤكدة أن العشرات من أبنائها قد استشهدوا خلال ذلك.

وقالت اللجان الشعبية والعشائرية في بيان، مساء اليوم: "نعلن وقف تأمين المساعدات بسبب اعتداءات الاحتلال على أبنائنا".

وشدّدت بالقول: "أكثر من 70 من أبنائنا، قد استشهدوا خلال تأمين المساعدات".

وطالبت اللجان الشعبية والعشائرية، "بعودة عمل الأونروا والصليب الأحمر وبرنامج الغذاء العالمي"؛ كما طالبت الأمم المتحدة، "ببرنامج إغاثي متكامل من حيث النوع والكمّ، يغطّي احتياجات الأُسر".

"يونيسف": أطفال غزة يواجهون أهوال الجوع وسط رصاص لا يتوقف

وفي سياق ذي صلة، حذر الناطق باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، جيمس إلدر، اليوم الأحد، من أن "أطفال قطاع غزة مازالوا يتعرضون لأهوال الحرب والجوع، فيما العالم يشاهد".

جاء ذلك في منشور على حساب المنظمة الأممية عبر منصة إكس مرفق مع بث مباشر يظهر ما يحدث في القطاع المحاصر.

وأضاف إلدر أن "وقف إطلاق النار لم ينفذ حتى الآن".

وقال إن "أطفال قطاع غزة مازالوا يتعرضون لأهوال الحرب والجوع، فيما العالم يشاهد".

وشدد المتحدث على "ضرورة وقف لإطلاق النار بغزة الآن".

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب، رغم إصدار مجلس الأمن الدولي، الإثنين، قرارا يطالب بوقوف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، ومحاكمة تل أبيب، للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".