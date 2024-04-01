الحرب على غزة: الجيش الإسرائيلي ينسحب من مجمع الشفاء ويرتكب مجازر جديدة

دارت معارك ضارية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي في عدة محاور، بمدينتي غزة وخانيونس.

انسحب الجيش الإسرائيلي، الإثنين، من مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة بعد أن حاصره لمدة 14 يوما، ويأتي ذلك مع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ178، حيث ارتكبت القوت الإسرائيلية مجازر جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وارتكب الجيش الإسرائيلي 8 مجازر في قطاع غزة، أسفرت عن 82 شهيدا و98 إصابة، لترتفع الحصيلة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، إلى 32705 شهداء، و75190 إصابة.

أفادت وزارة الصحة بغزة أن الجيش الإسرائيلي انسحب من مجمع الشفاء الطبي في القطاع المحاصر، وذلك بعد أسبوعين من شنّه عملية عسكرية واسعة النطاق في الموقع.

وقالت مصادر طبية فلسطينية إنه عثر على مئات من جثث الشهداء في مجمع الشفاء ومحيطه، حيث جرى انتشال عشرات الجثث من داخل المجمع الطبي.

وبحسب المصادر الطبية، فقد تم إحراق مباني مجمع الشفاء وخروجه بالكامل من الخدمة، مشيرة إلى أن حجم الدمار بالمجمع والمباني المحيطة كبير جدا.

يأتي ذلك، فيما دارت معارك ضارية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي في عدة محاور، بمدينتي غزة وخانيونس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الإثنين، مقتل جندي من "الكتيبة 77 " خلال المعارك الدائرة في جنوب قطاع غزة، وبذلك ارتفعت حصيلة قتلى الجنود الإسرائيليين إلى 600 جندي وضابط، منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.