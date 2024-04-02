استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في قباطية

أصيب الشاب زكارنة بجروح خطيرة، خلال اقتحام قوات الاحتلال فجر السبت الماضي، بلدة قباطية، كما استشهد الطفل معتصم نبيل أبو عابد (13 عاما) في الاجتياح ذاته.

استشهد الشاب ربيع فيصل زكارنة من بلدة قباطية قضاء جنين في الضفة الغربية المحتلة متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، قبل أيام، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء.

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وأعلن مدير مستشفى الرازي فواز حماد، استشهاد الشاب ربيع زكارنة (20 عاما)، من بلدة قباطية، متأثرا بجروح أصيب بها، خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة.

وأصيب الشاب زكارنة بجروح خطيرة، خلال اقتحام قوات الاحتلال فجر السبت الماضي، بلدة قباطية، كما استشهد الطفل معتصم نبيل أبو عابد (13 عاما) في الاجتياح ذاته.