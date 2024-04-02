منظّمة الصحّة العالميّة: وفاة عدد متزايد من الأطفال حديثي الولادة في غزة

شدّدت منظّمة الصحّة العالميّة على أن أكفالا حديثي الولادة، "لا يعيشون في فترة ما بعد الولادة، نظرا إلى أنهم ولدوا صغارا جدا".

يزداد عدد الوفيات في أوساط الأطفال حديثي الولادة في قطاع غزة، إذ يولد الرضّع بأوزان أقل من الحدّ الطبيعي، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وقالت الناطقة باسم منظمة الصحة العالمية، مارغريت هاريس، في إيجاز صحافي في جنيف، اليوم الثلاثاء، إنه "يتم الإبلاغ من مختلف الأطباء، تحديدا في مستشفيات الولادة، عن ازدياد كبير في عدد الأطفال الذين يولدون بوزن منخفض".

وشدّدت على أنهم "لا يعيشون في فترة ما بعد الولادة، نظرا إلى أنهم ولدوا صغارا جدا".

وأضافت أنه في مجمع كمال عدوان الطبي، مستشفى الأطفال الوحيد في شمال غزة، "يدخل (المنشأة) يوميا 15 طفلا على الأقل يعانون سوء التغذية، وتزداد الاحتياجات بشكل حاد أكثر من أي وقت مضى".

ولا يمكن لمنظمة الصحة العالمية وضع إحصاءات دقيقة عن حالات الوفاة في أوساط الأطفال نتيجة الدمار الذي لحق بالقطاع بعد ستة شهور من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، إذ أشارت هاريس إلى أن العديد من الأشخاص لا يتوجّهون حتى إلى المستشفى.

وفي إشارتها إلى مركز لتحقيق الاستقرار للمرضى أنشئ الأسبوع الماضي، قالت إن المرضى الذين ينامون في المركز هم عادة أطفال يعانون من أمراض ومن سوء التغذية.

وانسحب الجيش الإسرائيلي الاثنين من مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة بعد عملية عسكرية استمرت شهرين، وألحقت دمارا في معظم أجزاء المجمع حيث تناثرت الجثث. وكان المجمع، المستشفى الأكبر في القطاع.

وأفادت هاريس بأن مجمع الشفاء "لم يعد قادرا على العمل بأي شكل كمستشفى".

وأضافت أن "تدمير الشفاء يعني استئصال قلب النظام الصحي"، مشيرة إلى أنه كان مستشفى رئيسيا يضم 750 سريرا و25 غرفة للعمليات الجراحية و30 جناحا للعناية المشددة.