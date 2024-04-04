مؤسّس المطبخ المركزي العالميّ: إسرائيل استهدفت موظفي الإغاثة في غزّة بشكل منهجيّ ومركبة تلو الأخرى

قال مؤسّس المنظمة الخيريّة إن هذا لم يكن "موقفا ينم عن سوء الحظ (لنقول) ’يا لسوء الحظ، لقد أسقطنا القنبلة في المكان الخطأ’". وأضاف أن المنظمة كانت على اتصال واضح مع جيش الاحتلال الذي كان على علم بتحرّكاتها.

قال الطاهي الشهير خوسيه أندريس مؤسس منظمة "ورلد سنترال كيتشن (المطبخ المركزي العالمي)" الخيرية، الأربعاء، إن الهجوم الإسرائيلي الذي أدّى إلى مقتل سبعة من موظفي المنظمة في غزة استهدفهم “بشكل منهجي وعربة تلو الأخرى".

وأضاف في مقابلة مصورة أجرتها معه وكالة "رويترز" للأنباء، أن المنظمة كانت على اتصال واضح مع الجيش الإسرائيلي الذي كان على علم بتحرّكات موظفيها.

وقال أندريس إن هذا لم يكن "موقفا ينم عن سوء الحظ (لنقول) ’يا لسوء الحظ، لقد أسقطنا القنبلة في المكان الخطأ’". وأضاف: "حتى لو لم نكن ننسق معهم (الجيش الإسرائيلي)، فلا يمكن لأي دولة ديمقراطية أو جيش أن يستهدف مدنيين وموظفين في الإغاثة الإنسانية".

إحدى مركبات الفريق الإغاثيّ (Getty Images)

وقُتل موظفو الإغاثة عندما تعرضت قافلتهم للقصف بعد وقت قصير من إشرافهم على تفريغ 100 طن من الأغذية التي تم جلبها إلى غزة عن طريق البحر.

وقال أندريس إن قافلة المساعدات تعرضت على الأرجح لما يزيد على ثلاث ضربات. وأضاف أنه كان من المفترض أن يكون في غزة مع فريقه، ولكن لأسباب مختلفة "لم يتمكن من العودة مرة أخرى إلى غزة".

وطالب أندريس، الذي تحدث مع الرئيس الأميركيّ، جو بايدن، الثلاثاء، الولايات المتحدة ببذل المزيد من الجهود لوقف الحرب.

وقال إن "على الولايات المتحدة بذل المزيد (من الجهود) حتى يدرك رئيس الوزراء نتنياهو ضرورة إنهاء هذه الحرب على الفور".

وأضاف أن "ورلد سنترال كيتشن"، لا تزال تدرس الوضع الأمني ​​في غزة قبل استئناف توصيل المساعدات.

(Getty Images)

وكان مواطنون من أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة من بين سبعة من موظفي المنظمة الذين قتلوا عندما تعرضت قافلتهم للقصف بعد وقت قصير من إشرافهم على تفريغ نحو 100 طن من الأغذية التي تم جلبها إلى غزة عن طريق البحر.

وقالت منظمة الإغاثة إن قافلة المساعدات تعرضت للقصف، بينما كانت تغادر مستودعها في دير البلح بعد تفريغ المساعدات.

وقالت الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 196 من العاملين في منظمات الإغاثة في غزة قتلوا منذ أكتوبر تشرين الأول. وسبق أن أكّدت حماس أن إسرائيل تستهدف مواقع توزيع المساعدات.

(Getty Images)

وبدأت "ورلد سنترال كيتشن" الشهر الماضي نقل المساعدات الغذائية إلى من يواجهون الجوع في شمال غزة عبر ممر بحري من قبرص، بالتعاون مع منظمة أوبن آرمز الخيرية الإسبانية. وقال أندريس في وقت سابق إن المنظمة التي أسسها تنسق بشكل وثيق مع الجيش الإسرائيلي ودول عربية، وآخرين.

وقال بايدن إنه يشعر "بالغضب والحزن" بسبب سقوط القتلى لكن الولايات المتحدة انحازت إلى تأكيد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بأن الضربات لم تكن متعمدة.

(Getty Images)

ويسعى أندريس (54 عاما)، الذي أسس وورلد سنترال كيتشن في عام 2010 بعد زلزال هايتي، إلى أن تتجنب المنظمة العقبات الروتينية في أنحاء العالم بهدف تسريع إيصال المساعدات إلى المناطق المنكوبة، ومنها أوكرانيا بعد الحرب مع روسيا.