الحرب على غزة تدخل شهرها السابع: شهداء وجرحى وقصف بالقطاع

استشهد عشرات الفلسطينيين في قصف إسرائيلي وسط القطاع ومخيم الشجاعية وخانيونس، فيما استهدف الطيران الحربي مدينة رفح ومحيطها بسلسلة من الغارات العنيفة، طالت منازل ومنشآت وأراض زراعية ومحيط مستشفى "الكويتي".

دخلت الحرب الإسرائيلي على قطاع غزة، الإثنين، شهرها السابع، حيث كثف الجيش الإسرائيلي قصفه البري والجوي لمناطق مختلفة بالقطاع، ما أوقع عشرات الشهداء ومئات الجرحى خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 33175 شهيدا 75886 جريحا، وذلك بعد ارتكاب الاحتلال 4 مجازر وصل منها 38 شهيدا و71 مصابا.

في اليوم الـ185، للحرب على غزة، كثف الطيران الإسرائيلي غاراته على محافظة خانيونس، وحي الشجاعية ومخيم النصيرات، بينما قصفت المدفعية الإسرائيلية مربعات سكنية ومناطق مأهولة ومحيط مراكز الإيواء.

وشن الطيران الإسرائيلي، غارات على أراض زراعية جنوب خانيونس، وأطلق قنابل ضوئية في البحر غرب مدينة رفح، بالتوازي مع قصف مدفعي مكثف على مناطق متفرقة بمدينة غزة.

واستشهد عشرات الفلسطينيين في قصف إسرائيلي وسط القطاع ومخيم الشجاعية وخانيونس، فيما استهدف الطيران الحربي مدينة رفح ومحيطها بسلسلة من الغارات العنيفة، طالت منازل ومنشآت وأراض زراعية ومحيط مستشفى "الكويتي".