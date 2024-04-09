حماس: أعمال البحث بمجمّع الشفاء تكشف فظائع ارتكبتها إسرائيل

قالت حماس إن "طواقم الدفاع المدني انتشلت مئات الشهداء من المجمع ومحيطه، ممن دفنهم الجيش الإسرائيلي تحت الركام والرمال".

أعلنت حركة حماس، الثلاثاء، أن أعمال البحث المستمرة في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة ومحطيه، كشفت فظائع ارتكبها الجيش الإسرائيلي، بعد انسحابه.

ومطلع نيسان/ أبريل الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي انسحابه من مجمع الشفاء، بعد عملية عسكرية استمرت أسبوعين، مخلّفا وراءه دمارا هائلا وعشرات جثامين الشهداء.

وقالت الحركة في بيان: "لا تزال أعمال البحث المستمرة في مجمع الشفاء الطبي بعد انسحاب جيش الاحتلال الفاشي منه؛ تكشف المزيد من الفظائع المرتكبة فيه".

وأضافت: "إلى جانب تدمير وحرق المجمع وإخراجه بشكل كامل من الخدمة؛ انتشلت أطقم الدفاع المدني جثامين المئات من الشهداء من المجمّع ومحيطه، ممن دفنهم الاحتلال تحت الركام وأكوام الرمال، في محاولة منه لإخفاء جريمته بحق المستشفى ومن فيه من مرضى وأطقم طبية ونازحين".

وأشارت إلى أن إسرائيل "انتهكت كافة القوانين والمعاهدات التي تحمي المدنيين والمستشفيات التي جعلتها هدفا لجيشها المهزوم، على طريق سعيه الفاشل لتهجير شعبنا عبر تدمير كافة سبل الحياة في قطاع غزة".

وطالبت الحركة، المجتمع الدولي ومؤسساته لـ"العمل الجاد لملاحقة ومحاسبة هذا الكيان النازي، على كل جرائمه وانتهاكاته".

وفي وقت سابق، الثلاثاء، أعلن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في غزة، انتشال جثامين 409 قتلى من مدينة خان يونس جنوبي القطاع ومجمع الشفاء الطبي ومحيطه، بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقتين.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، أكثر من مئة ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".