مواجهات واعتقالات بالضفة وإصابة جندي للاحتلال باشتباكات بمخيم بلاطة

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

أصيب عدد من الفلسطينيين واعتقل آخرون صباح وفجر اليوم الثلاثاء، خلال حملة مداهمات وتفتيشات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حيث شهدت بعض المناطق مواجهات وكذلك اشتباكات أسفرت عن إصابة جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

واعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان وأصابت أحدهم بالرصاص، شرقي مدينة أريحا.

وأفاد نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 شبان من سكان مخيم عقبة جبر، وذلك على شارع 90 شرقي مدينة أريحا، وأطلقت الرصاص الحي صوب أحدهم ما أدى لإصابته، والشبان هم حسب أهالي مخيم عقبة جبر: المصاب محمد حسين طبية، وإبراهيم العالم، وخليل أحمد غوانمة.

وفي محافظة قلقيلية، داهمت قوات الاحتلال، عددا من المنازل في بلدة جيوس شرق قلقيلية، وفرضت طوقا عسكريا في محيطها وقطًعت أوصالها بالحواجز.

واقتحمت قوات الاحتلال البلدة، لليوم الثاني، حيث داهمت وفتشت عشرات المنازل والمنشآت التجارية، والاستيلاء على تسجيلات لكاميرات المراقبة.

وتحاصر قوات الاحتلال البلدة، وتنتشر على الشوارع الواصلة بينها وبين البلدات والقرى المجاورة، حيث نصبت الحواجز العسكرية، وأغلقت يعض الشوارع بالسواتر الترابية، وتوقيف المركبات والتدقيق في بطاقات ركابها والاعتداء على بعضهم بذريعة البحث عن منفذ عملية اطلاق نار على حافلة للمستوطنين يوم الأحد.

في طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال محيط مستشفى ثابت ثابت.

ونفذت قوات الاحتلال نفذت حملة اعتقالات واسعة في طولكرم طالت جمال صوي ونجليه براء وأحمد ومحمود صعيدي، ومحمود فريج، وحسني أبو شنب، وأبو الأمين استيتي.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمود الميمي بعد اقتحام منزله في مخيم الأمعري بمدينة رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية النصارية بالأغوار الوسطى، وداهمت منازل فيها.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز بكثافة خلال مواجهات في محيط حاجز مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إياد نبيل الخراز بعد اقتحام منزله في منطقة المساكن الشعبية شرقا.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل دخانية بعد إصابة أحد جنود الاحتلال في كمين داخل مخيم بلاطة شرق نابلس.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الكريم زواهرة نجل الأسير المحكوم مدى الحياة محمد زواهرة بعد مداهمة منزله والاعتداء عليه بالضرب في قرية المعصرة.