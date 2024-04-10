الحرب على غزة في أول أيام عيد الفطر: شهداء ومصابون بغارات استهدفت مناطق متفرقة بالقطاع

تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات من الجيش الإسرائيلي، حيث دارات معارك ضارية واشتباكات عنيفة في عدة محاور، خلال التصدي للقوات المتوغلة.

في أول أيام عيد الفطر، ولليوم الـ187 من الحرب على غزة، شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات، ونفّذ قصفا في مواقع متفرقة في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.

في المقابل، صعّدت كتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، عملياتها في مدينة غزة وشمال القطاع، حيث قصفت تجمعات الجنود بقذائف "الهاون"، بحسب ما أعلنت.

وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 33,360 شهداء و75,993 جريحا، وذلك بعد استشهاد 153 شهيدا، أمس الثلاثاء.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات من الجيش الإسرائيلي، حيث دارات معارك ضارية واشتباكات عنيفة في عدة محاور، خلال التصدي للقوات المتوغلة.

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