الحرب في يومها الـ190: غارات تستهدف وسط وجنوب القطاع ومواجهات مع المقاومة

غارات عنيفة تطال مناطق متفرقة في المحافظة الوسطى للقطاع، وتواصل القصف لأحياء سكنية وتدمير البنى التحتية وسط حصار مشدد على وصول المواد الغذائية والطبية وأغذية الأطفال إلى القطاع.

كثفت قوات الاحتلال تركيزها على مخيم النصيرات ومدينة دير البلح وسط القطاع، وعلى مدينتي خانيونس ورفح في جنوبه، مع دخول الحرب على غزة يومها الـ190.

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مقاتلات الاحتلال شنت أكثر من غارة عنيفة طالت مناطق متفرقة في المحافظة الوسطى للقطاع، بحسب ما تفيد به وسائل إعلام فلسطينية، مشيرة إلى تواصل القصف لأحياء سكنية وتدمير البنى التحتية وسط استمرار الحصار المشدد وسياسة "التجويع" ومنع وصول المواد الطبية وأغذية الأطفال إلى القطاع.

حصيلة حرب الإبادة ارتفعت إلى 33 ألفًا و545 شهيدًا وأكثر من 76 ألف مصاب منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحسب آخر إحصائية رسمية أعلنتها، الخميس، وزارة الصحة في القطاع.

"المفاوضات"

وفي الشأن السياسي المتعلق بمستجدات المفاوضات، مصادر إسرائيلية نقلت عن شهادات من فريق التفاوض الإسرائيلي، أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، "يحبط إبرام صفقة مع حركة حماس" تفضي إلى عودة المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.

بدورها تعلن حماس تمسكها بمطالبها المعلنة لإبرام اتفاق، وفي مقدمتها عودة النازحين إلى ديارهم وانسحاب جيش الاحتلال من القطاع.

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