الحرب على غزة: غارات متواصلة على القطاع

يواصل الجيش الإسرائيلي منع المساعدات الإنسانية عن القطاع وتجويع الغزيين، حيث أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن 41% من بعثات المساعدات المنسقة التابعة لها، تم منعها أو حظرها من الوصول إلى شمالي غزة.

دخلت الحرب الإسرائيلية على غزة، الإثنين، يومها الـ192، حيث واصل الجيش الإسرائيلي قصفه البري والجوي على مواقع في القطاع، حيث أوقع القصف عشرات الشهداء ومئات الجرحى خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وأعلنت وزارة الصحة بغزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 33729 شهيدا و76371 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وشن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق متفرقة بالقطاع، حيث تركزت الغارات على محافظة خانيوس، ومخيم النصيرات، وطالت مربعات سكنية ومناطق مأهولة ومحيط مراكز الإيواء.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية محيط مستشفى الأوروبي وأراض زراعية في خانيونس، كما استهدفت المدفعية مربعات سكنية جنوب شرق مدينة غزة، فيما تم نسف وتدمير عشرات المنازل.

ويواصل الجيش الإسرائيلي منع المساعدات الإنسانية عن القطاع وتجويع الغزيين، حيث أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن 41% من بعثات المساعدات المنسقة التابعة لها، تم منعها أو حظرها من الوصول إلى شمالي غزة.