الأمم المتحدة: 1.7 مليون شخص مهجّرون قسرا في غزة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن "هناك حوالي 1.7 مليون شخص مهجرون قسرا في غزة، يعيش هؤلاء الأشخاص في ظروف مرعبة، وتحت تهديد مستمر".

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أن نحو 1.7 مليون فلسطيني، هُجّروا قسرا داخل قطاع غزة، بسبب الحرب الإسرائيلية المدمرة منذ أكثر من 6 أشهر.

وقالت الناطقة باسم المفوضية، رافينا شامداساني، بمؤتمر صحافي بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، إن "حل الوضع الكارثي الذي يعيشه المدنيون في غزة، يجب أن يظلّ أولوية".

وأفادت بأن إسرائيل تواصل فرض قيود غير قانونية على دخول المساعدات الإنسانية وتوزيعها في غزة، وأن إسرائيل قصفت جميع المناطق في القطاع.

وأضافت: "هناك حوالي 1.7 مليون شخص مهجرون قسرا في غزة، يعيش هؤلاء الأشخاص في ظروف مرعبة، وتحت تهديد مستمر".

ولفتت شامداساني إلى أن العنف المتزايد في الضفة الغربية المحتلة خلال الأيام الأخيرة أمر مثير للقلق.

وذكرت أن الفلسطينيين يتعرضون لاعتداءات من قبل مئات المستوطنين، وغالبا ما يرافقهم أو يدعمهم جنود الاحتلال.

وشددت على أن إسرائيل يتعين عليها باعتبارها "القوة المحتلة"، اتخاذ كافة الإجراءات ضمن سلطتها لاستعادة النظام والأمن العام في الضفة الغربية.

وتابعت: "يجب على قوات الأمن الإسرائيلية أن تضع على الفور حدا لمشاركتها الفعالة ودعمها لاعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين".

وشددت على أن السلطات الإسرائيلية يتعين عليها منع هذه الاعتداءات، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وتشنّ إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".

وبالتوازي مع حربه المدمرة على غزة، يصعد الجيش من عمليات الدهم والاعتقالات بالضفة، ما أسفر عن استشهاد 468 فلسطينيا وإصابة نحو 4 آلاف و800، بالإضافة إلى اعتقال 8 آلاف و215، وتتزامن الاقتحامات مع تصعيد المستوطنين اعتداءاتهم.