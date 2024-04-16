الحرب على غزة: غارات على رفح واشتباكات بالنصيرات

مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة، الثلاثاء، يومها الـ193، كثف الطيران الإسرائيلي غاراته على القطاع، وتركزت الغارات في دير البلح ورفح، بينما جددت المدفعية الإسرائيلية قصف المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء شمال مخيم النصيرات وقرب مسجد التوبة في جباليا.

استشهد العشرات وأصيب المئات خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك جراء القصف البري والجوي للجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة بقطاع غزة، حيث شهدت مناطق جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا إطلاق قذائف مدفعية بشكل مكثف.

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وارتكب الجيش الإسرائيلي 7 مجازر جديدة ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 68 شهيدا و94 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة بغزة، والتي أكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 33797 شهيدا و76465 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ومع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة، الثلاثاء، يومها الـ193، كثف الطيران الإسرائيلي غاراته على القطاع، وتركزت الغارات في دير البلح ورفح، بينما جددت المدفعية الإسرائيلية قصف المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء شمال مخيم النصيرات وقرب مسجد التوبة في جباليا.

وحاصرت قوة إسرائيلية المدارس التي تؤوي نازحين في بيت حانون، وأطلقت النار باتجاه مدرستي غازي الشوا ومهدية الشوا، حيث تواصل القوات الإسرائيلي استهداف العائلات النازحة التي تحاول العودة إلى منازلها في شمالي القطاع.

وشهد مخيم النصيرات اشتباكات عنيفة بين فصائل المقاومة الفلسطينية الذين تصدوا للقوات الإسرائيلية، فيما دارت معارك ضارية خلال التصدي لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانون شمالي القطاع، وسط غطاء ناري كثيف من إطلاق النار وقذائف المدفعية والقصف الجوي.