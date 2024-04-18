الحرب على غزة: قصف نازحين شرقي رفح وغارات على مناطق بالقطاع

شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق في قطاع غزة، فيما وسعت القوات البرية توغلها في المحافظة الوسطى ومحيط مخيم دير البلح، حيث دارت اشتباكات ومعارك ضارية خلال تصدي فصائل المقاومة الفلسطينية المسلحة للقوات الإسرائيلية المتوغلة.

واصل الجيش الإسرائيلي، الخميس، استهداف عائلات النازحين وسط وجنوب غزة، ومع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ195، قصفت المدفعية الإسرائيلية مجموعات من النازحين في رفح، بينما واصلت طواقم الدفاع المدني انتشال شهداء بمخيم النصيرات.

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وشن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق في قطاع غزة، فيما وسعت القوات البرية توغلها في المحافظة الوسطى ومحيط مخيم دير البلح، حيث دارت اشتباكات ومعارك ضارية خلال تصدي فصائل المقاومة الفلسطينية المسلحة للقوات الإسرائيلية المتوغلة، فيما انسحبت قواته من شمال مخيم النصيرات وبلدة بيت حانون، وسط وشمال القطاع.

وكثفت المدفعية الإسرائيلية قصفها للمربعات السكنية والمناطق المأهولة ومحيط مراكز الإيواء، ما أوقع عشرات الشهداء ومئات الجرحى بصفوف المدنيين جلهم من الأطفال والنساء والكبار بالسن.

وارتكب الجيش الإسرائيلي 6 مجازر جديدة ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، وصل منها 56 شهيدا و89 إصابة إلى المستشفيات، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 33899 شهيدا و76664 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.