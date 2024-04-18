وسط مواجهات واشتباكات: حملة اعتقالات واسعة بالضفة والقدس

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

شنت الجيش الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الخميس، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، بينما دارت اشتباكات على عدة محاور أوقعت إصابات بصفوف الفلسطينيين

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

في محافظة نابلس، شنت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقالات واسعة في مخيمي عسكر الجديد والقديم والمساكن الشعبية وعسكر البلد، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين مجموعة من المقاومين والقوات المقتحمة.

وطالت الاعتقالات بحسب ما أفاد نادي الأسير، سمير ترتير، وأبو عبد الرحمان قطناني، وأحمد قطناني، ومجاهد وجواد كلبونة، وباسل حبوش، وعاطف خروشة، وأحمد قمحية، ومنتصر صقر، وأبو أحمد الشاويش، وصابر حبرون، وهاني الشلبي، والطالبة في جامعة النجاح شيماء محمد رواجبة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب جبير عبد الحميد دوابشة خلال اقتحام بلدة دوما بنابلس.

وفي محافظة رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتونيا، واعتقلت شابا بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر مالك وداهمت عشرات المنازل وفتشتها وعاثت بها خرابا، حيث تم استهداف آلية لجيش الاحتلال بزجاجة حارقة خلال اقتحام البلدة.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية زبوبا قضاء جنين، وشنت حملة تفتيش واسعة وسيرت آلياتها العسكرية في أحياء القرية، وكثفت من انتشارها العسكري في محيط القرية وقرية رمانة وفي محيط حاجزي الجلمة وسالم.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب آدم الريس بعد اقتحام منزله في مخيم عين السلطان بمدينة أريحا، كما اعتقلت القوات الشاب براء يوسف المسالمة خلال اقتحام منطقة الناموس بمدينة دورا جنوب الخليل.

أما في القدس المحتلة، فقد اقتحمت قوات الاحتلال، مخيم شعفاط وأطلقت قنابل الغاز تجاه منازل المواطنين، واندلعت مواجهات في عدة أحياء بالمخيم، وفق مصادر محلية.