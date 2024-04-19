الإعلام الحكومي في القطاع: مدينة غزة تواجه كارثة بيئية جراء توقف آبار المياه

أشار مكتب الإعلام الحكومي إلى أن "الأزمة بلغت ذروتها حاليا مع بدء ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على استهلاك المياه".

قال المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع، إن مدينة غزة تواجه كارثة بيئية تهدد المواطنين بسبب توقف جميع آبار المياه فيها بشكل كلي منذ أسبوعين.

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وذكر المكتب في منشور له، أن مدينة غزة "تواجه كارثة بيئية جديدة تتهدد المواطنين، تضاف إلى سلسلة الكوارث التي تسبب بها الاحتلال لقطاع غزة منذ أن شن عدوانه الغاشم".

وأضاف "تتمثل الكارثة في توقف جميع آبار المياه في المدينة بشكل كلي منذ أسبوعين بسبب نفاد كميات الوقود الشحيحة التي توفرت لبلدية غزة خلال الفترة الماضية".

وأردف البيان، أن المدينة بكاملها "تعيش حالة من العطش الشديد بسبب انقطاع المياه، سيما مع استمرار توقف ضخ المياه من خط ميكروت (الإسرائيلي) منذ بداية العدوان وتدمير محطة التحلية بالكامل (الوحيدة بالمدينة) وأكثر من 40 بئر مياه و120 ألف متر طولي من شبكات المياه بالمدينة".

وأشار إلى أن "الأزمة بلغت ذروتها حاليا مع بدء ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على استهلاك المياه".

وتابع أن ذلك "يتطلب من كافة الجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل لتوفير الوقود وإعادة تزويد المياه للمواطنين بشكل عاجل، وإنقاذهم من حالة العطش الشديد والأزمة الصحية والبيئية التي ستتفاقم جراء انقطاع المياه".

وطالب البيان، المجتمع الدولي "بوضع حد لجرائم الاحتلال ضد القطاعات الخدماتية المدنية".

ودعا إلى "تحرك عاجل لإسناد البلديات وتوفير المعدات والآليات اللازمة لعملها، سيما في ظل العبء الكبير الملقى عليها حاليا في خدمة المواطنين وإيصال الخدمات الأساسية لهم وفي مقدمتها المياه".

كما دعا المكتب الإعلامي الحكومي، إلى "تحرك دولي قانوني جاد للتحقيق في كافة الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق البلديات والمجالس المحلية وغيرها من المؤسسات الخدماتية، واتخاذ موقف مسؤول أمام استمرار مثل هذه الجرائم".