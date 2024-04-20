الحرب في يومها الـ197: شهداء وجرحى في رفح وقصف عنيف يوميًا بأنحاء القطاع 

يأتي استمرار القصف الإسرائيلي في رفح، رغم تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات كارثية إنسانية، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح فيها.

تستمر طواقم الدفاع المدني بمحاولات انتشال عدد من الشهداء والمفقودين، بعد استهداف طائرات الاحتلال لشقة سكنية قرب الإسكان الأحمر، في حي تل السلطان، غربي مدينة رفح أقصى جنوب القطاع.

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ويأتي استمرار القصف الإسرائيلي في رفح، رغم تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات كارثية إنسانية، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح فيها.

وبحسب شهود عيان وصل 6 شهداء بينهم نساء، وعدد من الإصابات بينهم أطفال، إلى مستشفى الكويت التخصصي بمدينة رفح.

ومع دخول الحرب يومها الـ197، تشتد حدة القصف الإسرائيلي مخلفًا مئات الشهداء والمصابين، يوميًا، في مختلف أنحاء القطاع، في حين تعيش مدينة غزة، ومناطق الشمال، عطشًا شديدًا، مع استمرار قطع مياه الشرب، بالتزامن مع استمرار منع وصول غاز الطهي.

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