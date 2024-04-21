إضراب شامل بالضفة الغربية حدادا على شهداء طولكرم وغزة

عطلت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية الدوام المدرسي إلى جانب تعطيل الدوام في الجامعات والمعاهد، كما أعلن القطاع المصرفي الفلسطيني إضرابه، وأغلقت المحال التجارية والأسواق أبوابها، وخلت الشوارع كافة من حركتها الاعتيادية.

عم الإضراب الشامل جميع مدن الضفة الغربية، اليوم الأحد، حدادا على شهداء طولكرم وغزة، وتنديدا بالعمليات الإسرائيلية في القطاع وطولكرم ومخيماتها، وتعبيرا عن الغضب الفلسطيني على جرائم الاحتلال المستمرة.

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وعطلت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية الدوام المدرسي إلى جانب تعطيل الدوام في الجامعات والمعاهد، كما أعلن القطاع المصرفي الفلسطيني إضرابه، وأغلقت المحال التجارية والأسواق أبوابها، وخلت الشوارع كافة من حركتها الاعتيادية.

ومساء السبت، أعلنت القوى والفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية، الإضراب الشامل لجميع نواحي الحياة، حدادا على أرواح شهداء مخيم نور شمس بطولكرم وشهداء قطاع غزة.

وأعلنت حركة "فتح" الإضراب الشامل ودعت لتصعيد المواجهة مع الاحتلال والنفير "غضبا على دماء شعبنا النازفة في طولكرم وغزة".

ودعت حركة حماس إلى إضراب عام في الضفة الغربية ردا على ما وصفته بمجزرة طولكرم، في حين واصلت قوات الاحتلال اقتحاماتها لمدن وقرى الضفة، آخرها مناطق بالخليل.

كما دعت لجان التنسيق الفصائلي والقوى الوطنية والإسلامية في محافظات الضفة للإضراب والنفير نصرة لدماء شهداء طولكرم وقطاع غزة.

وأعلن اتحاد المعلمين بالضفة الإضراب الشامل في كافة مدارس الوطن ومديريات التربيه والوزارة، "غضبا على دماء شعبنا النازفة في طولكرم وغزة.

ودعا اتحاد المعلمين في بيان مقتضب، "أبناء شعبنا كافة للوحدة والتضامن والنفير إسنادا لأهلنا في طولكرم الاباء وغزة العزة".

من جهتها، نعت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة طولكرم شهداء مخيم نور شمس، وأعلنت حالة الحداد العام الإضراب الشامل لجميع مناحي الحياة.

وأعلنت القوى حالة النفير والغضب الشعبي والجماهيري ضد الاحتلال ومستوطنيه والخروج غدا بمسيرات تجول شوارع المدينه والمخيمات وصولا إلى مخيم نور شمس.

وبينت أنه سيتم تشييع الشهداء، اليوم الأحد، في تمام الساعة الحادية عشر ظهرا من أمام مستشفى الشهيد ثابت ثابت.

وأوضحت، أن موكب التشييع سينطلق من المستشفى باتجاه حديقة العودة للصلاة عليهم، ومن ثم مواراتهم الثرى في مقبرة مخيم نور شمس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، وصول 13 شهيدا إلى مستشفى طولكرم الحكومي من مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، مساء السبت، ما يرفع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال على المدينة والمخيم، منذ مساء أول أمس الخميس إلى 14 شهيدا.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أن عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ أكثر من 34050، فيما بلغ عدد شهداء الضفة 483 في الضفة الغربية جراء عدوان الاحتلال المتواصل منذ 7 تشرين أول/أكتوبر 2023.