الحرب على غزة: شهداء وجرحى ورفح تحت القصف

تستمر المعارك البرية في وسط القطاع الذي شهد اشتباكات عنيفة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي، ورافق الاشتباكات والمعارك قصف مدفعي وغارات مكثفة استهدفت مناطق مأهولة ومحيط مراكز الإيواء في دير البلح، ومخيم النصيرات، ومدينة غزة.

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الأحد، يومها الـ198، حيث واصل الجيش الإسرائيلي القصف البري والجوي لمناطق مختلفة بالقطاع ما أوقع عشرات الشهداء ومئات الجرحى.

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واستشهد العشرات من الفلسطينيين غالبيتهم أطفال جراء قصف إسرائيلي منازل في مدينة رفح جنوبي القطاع، بينما تتواصل الغارات على وسط وشمال القطاع بشكل متقطع ومتفاوت، حيث واصلت طواقم الدفاع المدني عمليات انتشال الشهداء ومفقودين تحت الأنقاض جراء القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

ويأتي ذلك، فيما تستمر المعارك البرية في وسط القطاع الذي شهد اشتباكات عنيفة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي، ورافق الاشتباكات والمعارك قصف مدفعي وغارات مكثفة استهدفت مناطق مأهولة ومحيط مراكز الإيواء في دير البلح، ومخيم النصيرات، ومدينة غزة.

ارتكب الجيش الإسرائيلي 4 مجازر في غزة راح ضحيتها 37 شهيدا و68 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 34,049 شهيدا و76,901 إصابة؛ وفق آخر حصيلة أوردتها وزارة الصحة بالقطاع.