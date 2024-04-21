الضفة الغربية: عمليات إطلاق نار وتفجير عبوات ورشق مركبات للمستوطنين بالحجارة

أطلق مقاومون النار تجاه حاجز حوارة، كما استهدف مقاومون لحظة آلية عسكرية لجيش الاحتلال بعبوة محلية الصنع في قرية برقة، كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باستهداف مركبة مستوطن قرب مستوطنة "يتسهار" جنوب نابلس بزجاجة حارقة.

مواجهات مع الاحتلال في البلدة القديمة بالخليل(Getty Images)

شهدت مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة صباح اليوم الأحد، مواجهات في عدة محاور، وعمليات إطلاق نار واستهداف قوات الاحتلال وحواجزه، وذلك في الوقت الذي عم الإضراب الشامل جميع المناطق بالضفة، حدادا على شهداء طولكرم وغزة، وتنديدا بالعمليات الإسرائيلية في القطاع وطولكرم ومخيماتها، وتعبيرا عن الغضب الفلسطيني على جرائم الاحتلال المستمرة.

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وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه نفذت 5 عمليات إطلاق نار في الضفة خلال ساعات قليلة، فيما شهدت عدة مناطق رشق حجارة وإلقاء زجاجات حارقة صوب مركبات للمستوطنين وآليات عسكرية.

وأطلقت قوات الاحتلال النار على شابين فلسطينيين قرب بلدة بيت عينون شمال شرق الخليل، بدعوى محاولتهما تنفيذ عملية مزدوجة في المكان ضد جنود الاحتلال، ما أدى إلى استشهادهما على الفور.

وأكد شهود عيان وقوع اشتباك مع قوات الاحتلال، قبل أن تعلن وسائل إعلام إسرائيلية استشهاد فلسطينيين قرب بيت عينون أحدهما أطلق النار تجاه جنود الاحتلال والآخر حاول تنفيذ عملية طعن، بحسب المزاعم الإسرائيلية.

وفي نابلس، أطلق مقاومون النار تجاه حاجز حوارة، كما استهدف مقاومون لحظة آلية عسكرية لجيش الاحتلال بعبوة محلية الصنع في قرية برقة، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باستهداف مركبة مستوطن قرب مستوطنة "يتسهار" جنوب نابلس بزجاجة حارقة.

يأتي ذلك، في وقت صعدت أصوات تكبيرات في نابلس نصرة للمقاومة، وتنديدا بجرائم الاحتلال في طولكرم وقطاع غزة، وذلك تلبية لدعوة "عرين الأسود".

وقالت مجموعة "عرين الأسود" في بيان مقتضب إنها نفذت طوال الفترة الماضية عشرات عمليات إطلاق النار في الضفة المحتلة.

وفي محافظة جنين، استهدف مقاومون قوات الاحتلال على حاجزي سالم و"دوتان" بعمليات إطلاق نار مكثفة.

وقالت "سرايا القدس" في كتيبة جنين: "ضمن معركة طوفان الأقصى ورداً على جرائم المحتل في مخيم نور شمس الصمود.. تمكن مجاهدونا من استهداف حاجز الجلمة بصليات كثيفة من الرصاص“.

إلى ذلك، قام شبان باستهداف مركبات للمستوطنين غرب رام الله وقرب عزون والفندق شرق قلقيلية بالحجارة، وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن إطلاق نار استهدفت مركبة عسكرية قرب بيت سيرا، بينما أصيب مستوطن بانفجار عبوة ناسفة مزروعة بعلم فلسطين شرق رام الله.

وشهدت الضفة حملة مداهمات واعتقالات واسعة، ففي مدينة دورا جنوب الخليل، داهمت قوات الاحتلال محلا تجاريا، واعتقلت الشاب عبد الله ياسين المسالمة بعد اقتحام منزله في المدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال عميد زهير ابريغيث بعد اقتحام منزله في بلدة بيت أمر، كما واقتحمت القوات قرية أم لصفة شرق يطا وداهمت عدة منازل.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت سيرا وخربثا بني حارث وبلدة عطارة، وداهمت بناية سكنية في حي الإرسال بمدينة البيرة.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دوما واعتقلت عدة شبان وأجرت معهم تحقيقا ميدانيا داخل أحد المنازل.

واعتقلت قوات الاحتلال الطالب في جامعة النجاح صلاح الخراز بعد اقتحام منزله في مدينة نابلس، كما داهمت منزلًا في بلدة سالم، واقتحمت حي خلة العامود

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر حمزة داود عساكرة، واقتحمت بلدة بيت ساحور، واقتحمت بلدة عزون شرق قلقيلية، وبلدة الرام.