غزة: انتشال 73 شهيدا إضافيا من المقبرة الجماعية في مجمع ناصر الطبي

أعلن الدفاع المدني بغزة السبت اكتشاف مقبرة جماعية في ساحة مجمع ناصر، وانتشال 50 جثمانا منها من مختلف الفئات والأعمار كانت قد جمعتهم قوات الاحتلال ودفنتهم بشكل جماعي.

أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة اليوم، الإثنين، ارتفاع حصيلة الجثامين المكتشفة في مقبرة جماعية في مجمع ناصر الطبي بمدينة خانيونس، إلى 283 شهيدا.

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جاء ذلك بعد انتشال 73 شهيدا من المقبرة الجماعية؛ حسبما أورد الدفاع المدني.

وأضاف أنه "مع اكتشاف الجثامين الجديدة يرتفع إجمال الجثامين التي جرى العثور عليها في المقبرة منذ مساء يوم السبت الماضي إلى 283".

وأشار إلى أن طواقمه تواصل البحث عن المزيد من جثامين الشهداء في المقبرة.

وأعلن الدفاع المدني بغزة السبت اكتشاف مقبرة جماعية في ساحة مجمع ناصر، وانتشال 50 جثمانا منها من مختلف الفئات والأعمار كانت قد جمعتهم قوات الاحتلال ودفنتهم بشكل جماعي.

وقال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي، إسماعيل الثوابتة، الأحد إن هناك "700 مفقود منذ انسحاب الجيش الإسرائيلي من مجمع ناصر الطبي".

وأضاف الثوابتة "نحن نعتقد أن هناك مئات من الشهداء لا يزالون مفقودين بعد أن أعدمهم الاحتلال الإسرائيلي ودفنهم في مقابر جماعية".

وأشار إلى أن "الاحتلال أجبر العديد من النازحين والجرحى على خلع ملابسهم والتعري قبل أن يعدمهم ويدفنهم بالجرافات داخل مجمع ناصر الطبي".

وفي 7 نيسان/ أبريل الجاري، أعلن جيش الاحتلال انسحابه من خانيونس بعد 4 شهور من توغله إليها، إلا أنه خرج من المدينة دون تحقيق أهدافه.