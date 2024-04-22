"حرب على الحق في الصحة": خبيرة أمميّة تؤكد أن نظام الرعاية الصحيّة في غزّة "طُمس بالكامل"

قالت المقرّرة في تصريح لصحافيين في جنيف، إنه بعد أيام قليلة من اندلاع الحرب على غزة، "لحقت بالبنية التحتية الطبية أضرار لا يمكن إصلاحها". وذكرت أن طواقم الرعاية الصحية، في خضمّ قصف إسرائيلي لا هوادة فيه لغزة.

حذّرت خبيرة أممية، الإثنين، من أن الحرب التي تشنّها إسرائيل على غزة، لطالما كانت منذ البداية "حربا على الحق في الصحة"، مشدّدة على أنها "طمست" نظام الرعاية الصحية في القطاع الفلسطيني.

وقالت المقرّرة الأممية الخاصة المعنية بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، تلالنغ موفوانغ، إن إسرائيل تتعامل مع حقوق الإنسان بـ"انتقائية".

وقالت المقرّرة في تصريح لصحافيين في جنيف، إنه بعد أيام قليلة من اندلاع الحرب على غزة، "لحقت بالبنية التحتية الطبية أضرار لا يمكن إصلاحها".

(Getty Images)

وذكرت أن طواقم الرعاية الصحية، في خضمّ قصف إسرائيلي لا هوادة فيه لغزة، بقيت مدى أشهر تعمل في ظروف يرثى لها مع محدودية كبيرة في الإمدادات الطبية.

وأضافت موفوانغ وهي مقرّرة خاصة لا تعبّر عن مواقف الأمم المتحدة، أنه "لطالما كانت هذه منذ البداية حربا على الحق في الصحة".

وتابعت: "نظام الرعاية الصحية في غزة تم طمسه بالكامل كما تم القضاء على الحق في الصحة على كل المستويات".

وتعرّضت مستشفيات القطاع المحمية بموجب القانون الإنساني الدولي، مرارا لهجمات.

وأمس الأحد، أعلن الدفاع المدني في غزة إخراج ما لا يقل عن 50 جثة، لأشخاص دفنوا بعد قتلهم بأيدي القوات الإسرائيلية في مستشفى في خانيونس.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قالت منظمة الصحة العالمية، إن الحصار الإسرائيلي حوّل مستشفى الشفاء وهو الأكبر في غزة، إلى "هيكل فارغ" إلا من الجثث.

وقالت موفوانغ وهي طبيبة من جنوب إفريقيا إن "تدمير مرافق الرعاية الصحية مستمر بالوصول إلى أبعاد لم يتم بعد قياسها بالكامل".

وقال المقرّرة إنها لم تلقَ أي رد من إسرائيل على هواجس لديها حيال الأوضاع، وإنها لم تتمكن بعد من زيارة لا القطاع، ولا إسرائيل.

وذكرت أنه من الواضح أن إسرائيل "تقتل مدنيين فلسطينيين، وتلحق بهم أذى لا يمكن إصلاحه".

ولفتت إلى أن إسرائيل "تتسبب عن دراية وعن عمد بمجاعة وبسوء تغذية وتجفاف مطوّلين".

وقال إن الأوضاع الحالية في غزة "تتعارض تماما مع الحق في الصحة".

ويواجه الهجوم الإسرائيلي في غزة معارضة متزايدة عالميا، وقد حوّلت الحرب الإسرائيلية مساحات كبيرة من القطاع ذي الكثافة السكانية الكبيرة إلى ركام، وتسببت بأزمة إنسانية كبرى مع تحذيرات من حصول مجاعة.

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